Auto vol vuurwerk botst met politiewagen na wilde achtervolging in Noordoostpolder: bestuurder vlucht

Man is onder voorwaar­den vrij, maar gaat achter het stuur in Lelystad toch in de fout

Een 33-jarige automobilist uit Almere testte in de nacht van donderdag op vrijdag in Lelystad positief op het gebruik van wiet. Dat was geen handige actie van de man, aangezien hij ook nog eens onder voorwaarden vrij was.

6 januari