Ermeloër gaat mét drugs maar zonder rijbewijs de weg op, dan wordt hij gesnapt door zoiets ‘kleins’...

De Ermeloër had een een confrontatie met de politie makkelijk kunnen voorkomen. De reden dat hij op de Eperweg tussen Epe en Heerde van de weg werd geplukt, was dat hij rond reed met een kapot achterlicht. Bij de controle van zijn rijbewijs ontdekten de agenten dat deze inmiddels al ongeldig was verklaard door het CBR.

Dat was nog niet alles, want de man was ook nog onder invloed van drugs. En alsof dat nog niet genoeg was had hij ook nog middelen in zijn auto. Volgens de politie gaat het vermoedelijk om GHB. Na zijn rijbewijs is de Ermeloër nu ook nog zijn drugs én zijn auto kwijt. Hij moest met de agenten mee naar het bureau.