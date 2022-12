Vrachtwagen kantelt op A1 bij Wilp: hele dag nog verkeershinder

Met videoEen vrachtwagen is gekanteld op de A1 bij Wilp tussen Hengelo en Apeldoorn. De chauffeur is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Twee rijstroken zijn afgesloten voor het bergen van het voertuig, wat voor minstens 15 kilometer file zorgt. De vertraging op de weg is minstens een half uur en dit zal naar verwachting tot in de avonduren duren.

De vrachtwagen kantelde rond 11.30 uur in de rechterberm. Brandweerlieden hebben de chauffeur bevrijd uit zijn benarde positie. Bij het ongeval is eveneens een personenauto betrokken geraakt. De bestuurder is door ambulancemedewerkers nagekeken, maar raakte niet gewond.

Het ongeval vond in de buurt van een ander incident op de A50 plaats, bij de oprit Beekbergen, waar vannacht een pijler van een windmolen op de weg is beland. Ook het bergen van het onderdeel van de windmolen zorgt voor file.

De vertraging loopt flink op rondom het ongeval waar een vrachtwagen en een personenauto bij betrokken zijn.

Het is volgens een woordvoerder van de politie nog niet duidelijk of een aanrijding met deze auto heeft geleid tot het uitwijken en kantelen van de vrachtwagen, of dat de auto is geraakt terwijl de vrachtwagen al aan het schuiven was. Het onderzoek naar de oorzaak is nog gaande.

Omdat de vrachtwagen niet alleen kantelde, maar ook 180 graden om zijn as draaide, gaat de berging nog enige tijd duren. Er is forse schade aan de berm en het asfalt ontstaan. De vrachtwagen is geladen met brokken veevoer. Deze brokken moeten eerst worden overgezet naar een andere wagen en dit neemt tijd in beslag. Met een hijskraan zal de combinatie weer rechtop worden gezet. De verwachting is dat de verkeershinder nog tot middernacht aanhoudt.

Een gekantelde vrachtwagen op de A1 zorgt voor flink wat oponthoud op de weg.

