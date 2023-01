Overleden persoon gevonden in water vlak bij Center Parcs De Eemhof in Zeewolde

Rond 16.15 uur kwam er een melding binnen dat er een persoon in het water zou liggen aan de Laakse Hoek in Zeewolde, vlak bij de jachthaven van Center Parcs de Eemhof. Direct werden meerdere hulpdiensten, waaronder een ambulance, gealarmeerd.

Boot en duikteam

De politie was snel op locatie en heeft gevraagd of zij een boot kon lenen bij Eemhof Watersport & Beachclub. Toen de brandweer arriveerde bleek dat niet meer nodig. Brandweerlieden hadden een boot bij zich en er was een speciaal duikteam uitgerukt. Een politiehelikopter cirkelde boven het water om mee te zoeken.

De hulpdiensten kwamen massaal op een melding af van een persoon ter water in Zeewolde.

De politie bevestigt dat er een persoon uit het water is gehaald, zo'n vijfhonderd meter bij de jachthaven vandaan. Deze persoon is overleden. De toedracht wordt onderzocht. Het is niet bekend gemaakt of het om een man of vrouw gaat. De politie heeft voor het onderzoek een stuk bos afgezet.

Forensisch onderzoek aan overkant

Aan de overzijde van het water, in Bunschoten-Spakenburg, was ook veel politie op de been. Hier zocht een forensisch team in een haven naar sporen van de vermiste Barbara Duijts. De 42-jarige vrouw uit Bunschoten-Spakenburg werd dinsdag rond 14.00 uur voor het laatst gezien in de Havenstraat.

Een team van de recherche was donderdag aanwezig bij een boot gelegen aan de pier bij de Havenstraat. Dat maakt volgens een woordvoerder van politie Midden-Nederland onderdeel uit van het onderzoek: ,,Alle scenario’s worden onderzocht. Dus het kan een misdrijf zijn, maar ook een ongeval.”

Forensisch onderzoek in de haven van Bunschoten-Spakenburg.

