Drie mannen en een vrouw aangehouden in onderzoek naar drugshandel in Zutphen en Lochem

Bestuurder onder invloed mist bocht en belandt in greppel bij Zutphen

Een 39-jarige bestuurder uit Zutphen die te veel drank op had, heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een bocht gemist in Zutphen. Daardoor belandde hij in een greppel. Het eenzijdige ongeval gebeurde rond 0.30 uur op de kruising tussen de Den Elterweg en Bronsbergen.