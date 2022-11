Smokkelende medewerker gevangenis Zutphen op heterdaad betrapt: ‘Drugshond sloeg alarm’

met video Brandweer Loenen helpt collega’s brandweer Eerbeek letterlijk uit de brand

Een vreemde situatie voor brandweerlieden in Loenen donderdagavond. In eerste instantie werden ze opgeroepen voor een containerbrand bij een school aan de Illinckstraat in Eerbeek, maar binnen no time stonden ze de kazerne van hun Eerbeekse collega’s te blussen.

28 oktober