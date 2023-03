Brandweer geeft sein brand meester bij zeer grote brand bij afvalverwerker Genemuiden

MET VIDEO Botsing op A28 bij Rouveen, auto schiet van de weg de naastgele­gen sloot in

Een botsing op de snelweg, die eindigt in de sloot. Bij een aanrijding op de A28 bij Rouveen is een wagen in het water terechtgekomen. De auto schoot door de berm een naastgelegen sloot in. Daarbij wist de bestuurder zelf uit het voertuig te komen. De rechterrijstrook van de A28 in de richting Meppel is dicht.