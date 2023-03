Vlammenzee in tapijtberg bij afvalverwerker Genemuiden zorgt voor rookoverlast in regio

MET VIDEO Vuurzee bij afvalver­wer­ker in Genemuiden: enorme stapel tapijtaf­val staat in brand

Er woedde vannacht een enorme brand op het terrein van een afvalverwerkingsbedrijf Van Dijk Containers in Genemuiden. Rond middernacht werd de brandweer opgeroepen. De brand is inmiddels onder controle. Nog één tankautospuit is om 14.00 uur aanwezig.