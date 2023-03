Zeer grote brand bij afvalverwerker Genemuiden, brandweer rukt met groot materieel uit

Vuurzee bij afvalverwerker in Genemuiden: enorme stapel tapijtafval staat in brand

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

In juli vorig jaar woedde er ook een grote brand in een afvalberg op hetzelfde terrein. Uit metingen is destijds achteraf gebleken dat er geen gevaarlijke stoffen in verhoogde concentratie zijn vrijgekomen. Bij die brand was ook niemand gewond geraakt.