Jongeman zakt door dak en valt naar beneden op industrieterrein in Zwolle

UPDATE | met video Overvaller zet Wibra in Zwolle op stelten: medewerker niet gewond, wel erg overstuur

Een filiaal van kledingdiscounter Wibra in de wijk Holtenbroek in Zwolle is vanmiddag overvallen. De politie zoekt naarstig naar de dader, die waarschijnlijk in de richting van Stadshagen wegvluchtte.

12 december