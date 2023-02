Ouder echtpaar rijdt met auto tegen gevel van woning in Zwolle: ‘Hoorde ineens een knal’

Het is nog onduidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. De auto is flink toegetakeld, maar de schade aan de gevel lijkt mee te vallen. Zo is de heg waar de automobilist overheen gereden is nog min of meer ongedeerd en is er aan de muur ook maar een klein beetje schade waar te nemen. „Ik ben blij dat het hierbij is gebleven”, vertelt de bewoner van de desbetreffende woning terwijl hij in de deuropening staat.