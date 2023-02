Ouder echtpaar rijdt met auto tegen gevel van woning in Zwolle

met video Volkswagen ramt boom langs stads­gracht: Zwollenaar (33) zwaarge­wond

De bestuurder van een grijze Volkswagen is dinsdagavond zwaar gewond geraakt toen hij een boom ramde op de Burgemeester van Roijensingel in het centrum van Zwolle. Het gaat om een 33-jarige man uit deze woonplaats. Hij was de enige inzittende.