Peuter in zorgelijke toestand na val in water bij kindcentrum in Zwolle

Update Flinke file op A28 bij Zwolle na ongeval opgelost

Een ongeval vlak voorbij Zwolle op de snelweg zorgde voor flink wat verkeersdrukte en een file op de A28. De vertraging bedroeg op het hoogtepunt, rond kwart voor zes, zo’n anderhalf uur. Ook op de IJsselallee in Zwolle was het druk. Inmiddels is de snelweg weer vrij en is de file helemaal opgelost.