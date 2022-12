Politie zoekt dader van laffe daad in Zwolle: vrouw (59) van haar e-bike beroofd terwijl ze bloedend op straat ligt

Scooter­rijd­ster (65) raakt gewond na aanrijding met stadsbus Zwolle: ‘Vermoede­lijk door rood gereden’

Een 65-jarige Zwolse vrouw is vanmiddag gewond geraakt omdat ze met haar scooter in botsing kwam met een stadsbus in Zwolle. Ze is in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

25 oktober