Vrouw raakt gewond bij ongeluk op A28 bij Harderwijk

16-jarig meisje overleden bij ongeluk met vrachtwa­gen in Zwolle

Een 16-jarig meisje is vanochtend om het leven gekomen bij een ongeluk in Zwolle. Het slachtoffer, afkomstig uit Zwolle, was met haar fiets op de Diezerkade toen het noodlot toesloeg. Bij het ongeval was ook een vrachtwagen betrokken.