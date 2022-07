Barbara en Stellah uit Kenia lopen voor het eerst de Vierdaagse

Kulohoma en Nyaga doen mee op de 40 kilometer. Bij de trainingen houden ze het echter op 25 kilometer. ,,In Nederland is alles plat, dus dat komt wel goed”, zegt Kulohoma. ,,Het is hier in Kenia alleen maar berg op en berg af.”



Ze is nog nooit in Nederland geweest, maar ze kent de verhalen van haar vriendin Nyaga. ,,Het is er mooi, maar ook heel anders dan in Kenia.”



Nieuw avontuur

Nyaga was al verschillende keren in Nederland. Ze weet dus wat ze van Nederland kan verwachten, maar de Vierdaagse is een compleet nieuw avontuur voor haar. ,,Ik kende het evenement nog niet, totdat een Nederlandse collega mij hierover vertelde. Ze wist dat ik van wandelen hield en adviseerde mij een keer deze uitdaging aan te gaan.”