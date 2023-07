Duizenden militairen uit 31 landen op Heumensoord: ‘Die Atmosphäre, immer toll!’

,,Thanks for keeping us safe”, zegt een Amerikaanse militair tegen de wacht bij de ingang van Heumensoord, terwijl hij hem een boks geeft. De Amerikaan komt net terug op het kamp, na zijn eerste Vierdaagsedag. Een kijkje achter de hoge hekken, waar deze week zesduizend militairen verblijven.

Want achter die indrukwekkende hekken, met een flinke rol prikkeldraad er bovenop, gaat een hele wereld schuil. Het is dan ook, zegt Defensie-woordvoerder Klaas Daane Bolier, een tijdelijk militair object. ,,We zijn verantwoordelijk voor duizenden militairen uit 31 landen, we pakken het graag grondig aan.”

Een regiment Duitse militairen komt na de eerste wandeldag terug op Heumensoord, onder de enorme helm en laarzen door.

Het Heumensoordterrein kent deze week een eigen radiozender, eigen brandweer (onder meer uit Harskamp), en een enorme eetzaal – waar het heerlijk ruikt. ,,We eten denk ik pasta vanavond”, zegt Daane Bolier lachend. ,,Dat is makkelijk in grote hoeveelheden te produceren.” En met zo veel nationaliteiten, zijn er ook veel dieetwensen waar rekening mee wordt gehouden. ,,We hebben ook vega en halal eten.”

Heldenonthaal in de feesttent

Verder in de vele tenten: stapelbedden. Heel veel stapelbedden, opgedeeld per land. Maar de hotspot van het kamp is toch wel de feesttent, waar uitgewandelde militairen warm worden onthaald. Eerst is er de officiële registratie, bij de ingang. Daar groet een sabelwacht de soldaten, vervolgens maken ze zich op voor het heldenonthaal in de tent.

,,Welcome back, Germany!”, roept de dj in de feesttent, vlak voor hij Sing Hallelujah van Dr. Alban door de boxen laat knallen. De Duitsers marcheren naar binnen, aangemoedigd door allerlei andere nationaliteiten, en vormen hun eigen erehaag: hun eerste dag zit erop, tijd voor een biertje. En met een muntprijs van 1,80 euro zijn de drankjes op Heumensoord een stuk vriendelijker geprijsd dan in de binnenstad.

Vier uur slapen is genoeg

Het feest duurt elke avond tot 23.00 uur, dan moet iedereen naar bed. Want een paar uur later – om 03.30 uur – klinkt alweer de reveille, zoals de wekdienst in militaire termen genoemd wordt. Maar: ,,Vier uur slapen is genoeg”, zegt een Duitse militair lachend, die voor de eerste keer meedoet aan de Vierdaagse. Hij is positief verrast door de sfeer en het feesten. Ook een landgenoot, die voor de vierde keer meeloopt, is duidelijk: ,,Die Atmosphäre, immer toll!”

Soldaat Ovar uit Tsjechië behoort tot de zogenoemde ‘small contingents’, landen die maar met een kleine delegatie aanwezig zijn. Hij is er voor de eerste keer, samen met dertien anderen Tsjechen. De voeten zijn er goed aan toe, zegt-ie, en het feest is mooi. Voor de small contingents-tent is een tuintje aangelegd. Een waarschuwingsbordje erboven: ‘Don’t step in our garden. Otherwise 10 push ups.’

Geen Russen, wel een Oekraïner

Wie er helemaal niet zijn, is de delegatie uit Oman. ,,Er zouden inderdaad militairen uit dat land komen, maar die zijn niet gekomen”, zegt Daane Bolier. Reden onbekend. Ook niet aanwezig: de Russen. Die zijn, net als vorig jaar, niet welkom. Oekraïne is wél vertegenwoordigd op Heumensoord, met één militair.

Linnea en Hanna lopen voor de zesde en zevende keer mee. De twee Zweedse militairen kenden een wisselende start. Linnea is met één blaar best tevreden, Hanna vond het erger dan gedacht. De militairen lopen dan ook nóg meer dan reguliere deelnemers: ze moeten namelijk nog een kleine 5 kilometer verder lopen na de Wedren, terug richting Heumensoord.

Luidruchtige avonden

De Zweden baalden de afgelopen dagen vooral van de luidruchtige avonden op het kamp. ,,Maar in de loop van de week wordt iedereen moe, dan wordt het geluid vanzelf minder”, zegt Linnea lachend.

Nog een paar dagen is het feesten en een beetje slapen op Kamp Heumensoord. Zaterdag moeten alle militairen weer weg zijn.

Blaren prikken en voeten verzorgen in de 'hospital'.

Duitse militairen zijn terug op het kamp na dag 1. Op de achtergrond: vlaggenmasten met vlaggen van de nationaliteiten die op Heumensoord verblijven.

Duitse militairen van de luchtmacht marcheren dansend de feesttent binnen.

Tuintje met heus vijvertje voor 'small contingents'

Duitse militairen koelen hun voeten in een opblaasbadje.

De Zweedse Hanna (l) en Linnea koelen hun voeten in koud water.