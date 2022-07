Eerste dag Vierdaagsefeesten waanzinnig druk, drie locaties veel te vol: ‘Iedereen had er zin in na drie jaar’

Of het de drukste zaterdag van de Vierdaagsefeesten ooit was, durft een woordvoerder van de Vierdaagsefeesten niet te zeggen.

,,Maar duidelijk was wel dat na drie jaar iedereen er er weer zin in had. Al vanaf 16.00 uur, bij de opening van de feesten, was het druk in de stad. Normaal kwam het op zaterdag pas aan het begin van de avond goed op gang.”