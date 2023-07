Live Vierdaagse | Snelste deelnemer mag niet verder • Wandellegioen op weg naar Wijchen • Ambulance moet parcours op

Discussie met de organisatie

De Vierdaagse is dus aan de kop van het legioen stilgelegd. Er is discussie over wat de regels nu zijn. Twee motoren die de safetycar begeleidden komen nu terug rijden. Die safetycar is eruit gehaald door de organisatie zeggen ze.

Maar de organisatie tegen de controlepost dat de snelste deelnemer niet verder mag, aldus de controlepost. De safetycar komt pas over 40 minuten, aldus een vrouw van de organisatie. Van Dort, de rolstoeler die nu niet verder kan, stelt dat dat onzin is en de safetycar vlak voor de Waalkade is gestopt.