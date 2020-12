Dé 3 tv-terugkijktips van Angela de Jong die je niet mag missen!

Achter de Schermen De redactie en het coronavi­rus

19 maart Zelden zagen en spraken we elkaar zo veel zoals nu. Het is alsof we meer oog en oor voor elkaar hebben dan voorheen. En toch is er ook meer dan ooit afstand. Fysiek dan, wel te verstaan. Minimaal 1,5 meter op de redactie, maximaal een digi-seconde via het mobiele netwerk. Het is een nieuwe wereld waarin we terecht zijn gekomen, u en wij. Een wereld waarin het levensbedreigende coronavirus rondwaart, een virus dat momenteel ons leven beheerst en ons sociale en werkleven verstoort. We willen het niet, maar het is een gegeven.