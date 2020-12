De Stentor tijdens de feestdagen

De coronapandemie die ons al het hele jaar in de greep houdt, speelt zeker een rol in de verhalen. Maar we vertellen ook verhaal van bijzondere mensen voor wie 2020, los van corona, een speciaal jaar was. Ook delen we in beeld en tekst kerstengelen uit aan mensen die dat volgens hun naasten verdienen. Ook dit levert verhalen over bijzondere mensen op.

Op oudjaarsdag - 31 december - brengen wij het jaar in foto’s. Dit is overzicht dat in beeld treffend het coronajaar toont in binnen- en buitenland, maar zeker ook in onze regio. En de Stentor presenteert direct in het nieuwe jaar weer een overzicht van de regiogenoten die in onze ogen 2021 bepalen, bijzondere mensen volgend jaar volop in het nieuws zullen zijn. Het beloven bijzondere kranten te worden, maar uiteraard zijn alle mooie verhalen en video’s ook te lezen en zien via deStentor.nl en onze nieuwsapp.