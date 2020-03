Lezers steunen krantenbezorgers: “Stroopwafels aan de deur als blijk van waardering”

Achter de SchermenIn Nederland staan elke dag 6000 bezorgers bij het krieken van de dag op om de kranten van DPG Media te bezorgen bij de abonnees. Dat klepperen van de brievenbus is in het dagelijks leven voor veel mensen een vaste waarde en een belangrijk onderdeel van hun ochtendritueel. Opstaan, douchen, ontbijten, mét een verse krant. Zo zijn we dat gewend. Nu het coronavirus Nederland heeft lamgelegd, is de rol van de krantenbezorger nóg belangrijker geworden. De krant is voor veel abonnees een anker, een houvast. En alle zeilen worden bijgezet om die ‘huisvriend’ te blijven bezorgen.

Krantenbezorger zijn, dat is ook een vitaal beroep

Het maken van een krant én de bezorging ervan behoren in deze crisistijd tot de categorie ‘vitale beroepen’. Journalisten staan op scherp om het laatste nieuws over het coronavirus te verzamelen, te verwerken en bij de abonnees te krijgen. Het snelle nieuws gaat online en de duidende achtergrondverhalen, al dan niet met informatieve illustraties, verschijnen in de krant. De media doen er alles aan om de bevolking zo goed mogelijk te informeren over alle nieuwsfeiten rond het coronavirus. Dat is de maatschappelijke taak van de journalistiek. Juist daarom is het van vitaal belang dat de krant ook nu elke dag op de mat van de krantenlezer belandt.

DPG Media bezorgt doordeweeks elke ochtend op 1.285.000 adressen kranten, in alle uithoeken van het land. Op zaterdagen zijn dat er zelfs 1.480.000. En dan zijn er ook nog de middagkranten. Ruim 2100 bezorgers schuiven doordeweeks bij 150.000 adressen een middagkrant in de bus. Op zaterdagen zijn het er 270.000. ,,Er zijn weinig plekken in het land waar de krant niet komt”, zegt Gijs Wijnant, manager van alle ondersteunende diensten.

Abonnees zijn allang blij dat de krant er is

DPG Media, het bedrijf waar ook uw krant onderdeel van is, heeft op dit moment tientallen zieke bezorgers. Dat is vooral in Brabant het geval. Dat er een causaal verband is met het coronavirus staat niet vast, maar is wel aannemelijk. Minder bezorgers betekent onvermijdelijk dat de krant wat later in de bus komt. Abonnees klagen er niet over. Telefoontjes blijven uit. Lezers zijn allang blij dat de krant er is. ,,Er is veel begrip. En dat begrip doet onze bezorgers enorm goed. Mensen zien de krantenbezorger deze dagen echt als een betrouwbaar baken in de duisternis”, zegt operationeel manager Albert Nagtegaal.

Onvoorziene hulp met bezorging

Door het uitvallen van bezorgers is de situatie in een aantal delen van Nederland kritisch geworden. Om ervoor te zorgen dat abonnees hun magazines en bijlagen bij de zaterdagkrant blijven ontvangen, worden de magazines in een aantal gebieden al op vrijdag bezorgt. Collega’s in de regio’s Zwolle en Helmond werden opgeroepen om te helpen bij de bezorging van deze magazines. Aan collegialiteit geen gebrek. Maar liefst 85 collega’s vanuit allerlei afdelingen van DPG Media gaven zich op om een handje te helpen met de bezorging.

En als er meer zieken komen? Gijs Wijnant: ,,We proberen er alles aan te doen om het bezorgen van de krant mogelijk te maken. We spelen zo flexibel mogelijk in op nieuwe ontwikkelingen en zitten er echt bovenop.”

Als DPG Media weet dat het in bepaalde wijken niet mogelijk is om de krant te bezorgen, krijgen abonnees in het begin van de ochtend een mail van het Klant Contact Centrum (KCC). Als die mail niét is gekomen, kunnen zij ervan uitgaan dat de krant die dag gewoon wordt bezorgd, al is het mogelijk wel wat later dan normaal.

Zaterdag is een zware dag voor bezorging van de krant

Wijnant: ,,We hebben dagelijks overleg om de brandhaarden op te zoeken. Zaterdag is een zware dag als het gaat om de distributie van de kranten, vanwege de bijlagen bij de krant. Overal in het land zijn er depots waar krantenbezorgers normaal gesproken samenkomen. Ze steken daar op zaterdagen gezamenlijk het wekelijkse magazine in de krant. Dat doen ze gezellig in groepsverband, in een warm depot en met een kop koffie erbij. Maar samenscholing van een groep van meer dan tien mensen, dat mag niet meer.”



DPG Media heeft daarvoor al meerdere maatregelen genomen. Bezorgers mogen in de depots verspreid en in shifts (kleinere aantallen) hun kranten ophalen. In sommigen gevallen wordt voor de bezorgers hun stapel kranten buiten neergelegd. En een andere optie is dat de kranten bij de bezorgers aan huis worden gebracht. Een enorme en extra operatie, maar helemaal in lijn met de oproep van het RIVM en premier Rutte. Zo kan de klus van het insteken veiliger plaatshebben. De bezorgers kunnen op deze manier ook sneller op pad. En dat is belangrijk, want vooral op de zaterdagen kost de bezorging van de krant meer tijd.

Wie graag wat bij wil verdienen, kan zich melden

Nu steeds meer bedrijven door het coronavirus noodgedwongen gesloten moeten worden, werft DPG Media actief krantenbezorgers. Het is een gigantische klus om ruim een miljoen kranten op tijd de weg naar de lezer te laten vinden. En in deze tijd is het belang daarvan enorm groot. Dus wil DPG Media dit hoe dan ook zo goed mogelijk blijven doen. Nu al zijn er gebieden waar problemen zijn, onder meer door zieke bezorgers. Mensen die wat bij willen verdienen, kunnen zich hier melden.

,,Het is een win-win-situatie. Wij kunnen juist nu extra hulp gebruiken. En veel mensen zoeken naar activiteiten en bijverdiensten”, zegt Nagtegaal.

Lezers steunen krantenbezorgers

Krantenbezorgers krijgen veel begrip van abonnees en zijn daar blij om en dankbaar voor. Dat jullie nog steeds komen!, horen zij regelmatig. Duizenden krantenbezorgers nemen hun verantwoordelijkheid en moeten wél naar buiten. Ze staan daarvoor ’s ochtends om half vier op. Met dank aan hen lukt het om nog steeds elke dag de krant te bezorgen. Dat doen de krantenbezorgers met bevlogenheid, om de groep mensen die online minder bedreven is op de hoogte te stellen van alle recente ontwikkelingen in de samenleving. Als de krant niet wordt bezorgd, heeft dat vooral voor deze doelgroep grote gevolgen. Ze zijn aan het medium verknocht. Het is hun venster op de wereld. Dat zij de bezorging van hun krant zeer op prijs stellen, laten ze op hun eigen manier weten. Albert Nagtegaal kreeg deze week een fotootje toegestuurd van een blije bezorger. Aan de deurklink van een abonnee hing een zakje stroopwafels met een briefje waarop stond: voor de bezorger! ,,Dat is een prachtige geste. De bezorgers van de krant, dat zijn onze helden.”