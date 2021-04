Reageren op artikelen op de site en app van de Stentor: zo werkt het

Sinds kort is het mogelijk om te reageren op bepaalde artikelen op de site en app van de Stentor. Waarom bieden we deze mogelijkheid en hoe gaat het in zijn werk? Hieronder geven we antwoord op de meestgestelde vragen over reageren onder onze artikelen.

Waarom doet de Stentor dit?

Het grote voordeel van online journalistiek is dat er interactie mogelijk is. We kunnen met onze lezers, luisteraars en kijkers praten en ons ook actief mengen in het gesprek. We hadden tot nu toe die interactie grotendeels uitbesteed aan sociale media, maar wij willen dat gesprek nu zelf gaan voeren. Omdat we geloven dat het gesprek constructiever kan.

Onze redactie begint iedere ochtend met een vergadering en vraagt zich dan af: wat houdt ons bezig? Daarbij zou het natuurlijk interessant zijn om daar de reacties van lezers bij te betrekken. Die vertellen ons namelijk heel veel over wat hen bezighoudt.

Wij hopen dat veel mensen ervaringen gaan delen en dat het niet zozeer een meningencircus wordt. Dat mensen weer op een fijne manier met elkaar in gesprek gaan in plaats van alleen maar te zenden. Je kunt de mensen die reageren zien als een goede buur, die je om raad vraagt. Samen met onze lezers weten we heel veel, met name over het dagelijks leven. Over allerlei praktische zaken en dingen waar je als man of vrouw tegen aanloopt. Lezers kunnen andere lezers helpen door hun ervaringen te delen en wij willen dat graag faciliteren.

Wie kunnen meedoen?

Je hoeft geen abonnee te zijn van de Stentor, maar je moet wel ingelogd zijn op onze website. Daarvoor moet je een account hebben en dus kenbaar maken wie je bent.

Hoe kan ik meedoen?

Om te kunnen reageren dien je in te loggen op onze website. Hiervoor maak je een account aan. Zodra je bent ingelogd, kun je een reactie schrijven en indienen. Onze moderator controleert alle inzendingen voordat ze online geplaatst worden. We streven ernaar om reacties zo snel mogelijk online te plaatsen.

Ook reageren? Zo doe je dat: ● Maak hier een account

● Log in op je account

● Vind een artikel met reactiemogelijkheid (te herkennen aan het tekstballonnetje)

● Schrijf een reactie (maximaal 500 tekens)

● Klik op ‘Plaats je reactie’

● De moderator bekijkt nu je reactie

● Na goedkeuring staat je reactie online Voor het plaatsen van reacties hebben we een aantal spelregels opgesteld. Reacties en discussies over de inhoud van het artikel zijn meer dan welkom.



Reacties die niets met het onderwerp te maken hebben worden echter niet geplaatst. Dat geldt ook voor reclame-uitingen en het delen van persoonsgegevens van anderen. Ook reacties met daarin links naar andere websites moeten we helaas weigeren.

Op welke artikelen kan ik reageren?

De artikelen waar je op kunt reageren selecteert de redactie. Vaak zijn het artikelen die mensen echt raken en die direct betrekking hebben op het leven van onze lezers, kijkers en luisteraars.

Dichtbij is één van onze kernwaarden. Er zijn weinig andere media die zo diep vertakt zijn in de regio als het AD. Verhalen die dicht bij ons publiek staan en waar ze echt iets aan hebben, lenen zich in onze ogen dan ook het meest voor reacties.

Hoe gaat de Stentor om met mijn gegevens en privacy?

Wanneer je reageert op een artikel op destentor.nl of in onze app ga je ermee akkoord dat je reactie kan worden gepubliceerd op onze platforms, onder jouw eigen naam. Reageer dan ook altijd onder je eigen naam. Dit kan alleen als je je naam opgeeft in je DPG-account. Reacties zonder naam worden niet gepubliceerd. Het volledige privacystatement vind je hier.

De Stentor, AD, de Gelderlander, Tubantia, Eindhovens Dagblad, Brabants Dagblad, BN DeStem en PZC vormen een samenwerkingsverband. Zo brengen we nieuws uit een groot deel van Nederland. Een reactie bij een van deze titels kan ook verschijnen bij de andere titels.

Krijg ik antwoord als ik een reactie plaats?

Je krijgt geen bericht over het al dan niet plaatsen van jouw reactie. Dit is overigens wel iets dat op onze technische wensenlijst staat. Vanwege de vele reacties is het momenteel ook niet mogelijk in te gaan op de reden waarom een reactie niet geplaatst wordt.

Wat doet de Stentor met laster en haatdragende reacties?

Reacties waarin wordt gescholden, beledigd, gediscrimineerd, gedreigd of opgeroepen tot oproer of geweld plaatsen we niet.

Wat zijn de eerste ervaringen?

We zien dat een deel van onze bezoekers inmiddels actief reageert op artikelen. Daarnaast zijn veel andere bezoekers juist geïnteresseerd in het lezen van de reacties van anderen. Hierbij zien we veel constructieve discussies, waarin mensen elkaar proberen te helpen in plaats van negativiteit te delen.

Hoe gaan jullie dit verder ontwikkelen?

Het streven is dat we online reacties uiteindelijk ook gaan gebruiken in onze verslaggeving. Hoe meer reacties we hebben, hoe gemakkelijker dat wordt. Soms zullen we daarom ook contact opnemen met mensen die een reactie achterlaten, zodat ze hun verhaal kunnen doen. Wij zien dit als een waardevolle toevoeging op ons werk.

In de toekomst zouden we deze discussie graag ook terugzien in het echt, door live in gesprek gaan met ons publiek. Zo kunnen we nog meer horen over wat hen bezighoudt.

