Spannende Tour de France belooft ouderwetse spanning en Nederlands Geel

InterviewWat er ook gebeurt, de Tour must go on. Ook dit jaar volgen wielerverslaggevers Thijs Zonneveld en Daan Hakkenberg ’s werelds belangrijkste wielerronde ‘in het wiel’. Beide kenners verwachten een unieke koers, met volop Nederlands perspectief: “Er kan straks zo maar een Nederlander in het Geel de Champs-Élysées oprijden.”

Het EK Voetbal én de Olympische Spelen. Veel grote sportevenementen vielen dit jaar ten prooi aan de Corona-pandemie. Toch twijfelde wielerverslaggever Daan Hakkenberg (43) geen moment aan het doorgaan van ’s werelds grootste wielerronde. “De Tour is natuurlijk een kwestie van nationale Franse trots”, verklaart hij. “Wat er ook gebeurt, the Tour must go on. In 2016 was er bijvoorbeeld die afschuwelijke aanslag met die vrachtwagen in Nice. De beveiliging werd fors opgeschroefd, maar de Tour verliep precies volgens schema, en finishte net als altijd op de Champs-Élysées. Bepaalde dingen zijn gewoon heilig in Frankrijk, en dat merk je heel nadrukkelijk als je in de Tour zit.”

Onze wielerpodcasts en video’s zijn erg gewild

Dat is ook de ervaring van Thijs Zonneveld. Naast zijn dagelijkse column verzorgt de voormalige profwielrenner ook de zeer populaire podcast ‘In Het Wiel’. “We hebben ‘In Het Wiel’ ooit opgezet als een soort guerrilla-verslaggeving”, vertelt hij. “Een klein en mobiel team van gedreven professionals, dat overal in de grote wielerrondes kan opduiken om direct in te springen op de meest spraakmakende actuele ontwikkelingen. Dat begon met audio, maar is nu ook vaak met beeld. We zitten daarmee als het ware tussen de krant en de tv-verslaggeving in. Blijkbaar voldoen we daarmee aan een enorme vraag: onze podcasts en video’s worden tijdens elke grote ronde miljoenen keren bekeken.” In het wiel bekijk je in onze app en op de website. Klik hier

Volle overtuiging

Zonneveld begon al tijdens zijn actieve carrière als wielrennen met het schrijven van al snel zeer goed gelezen blogs. Toen hij na het beëindigen van zijn wielercarrière besloot verslaggever te worden was hij overal welkom. Waarom koos hij uiteindelijk toch voor het AD en de regionale kranten? “Je merkt aan alles dat sport hier écht belangrijk is “, motiveert hij. “De krant investeert heel veel tijd, geld en energie in de sportredactie, en geeft topsport de aandacht die het volgens mij verdient. Natuurlijk is het ook niet voor niets Nederlands grootste sportkrant. Als sportjournalist kun je je volgens mij niet beter wensen. Dus toen ik de kans kreeg, ben ik met volle overtuiging aan de slag gegaan.”

Enthousiasme en adrenaline

Volledig scherm Daan Hakkenberg - wielerverslaggever in de Tour de France © de Stentor Beide verslaggevers zijn van kinds af aan grote wielerfans. Het van binnenuit volgen van de Tour der Tours ervaren ze dan ook als een ‘unieke kans’. Maar als verslaggever is het volgen van de Tour echter vooral ook héél hard werken, benadrukt Hakkenberg. “Het is volgens mij na het WK Voetbal en de Olympische Spelen ’s werelds grootste sportevenement”, stelt hij. “De hectiek is ongekend heftig, en je moet echt bereid zijn om een maand lang door te knallen op enthousiasme en adrenaline. Als je met tientallen andere journalisten boven de Alpe d’Huez staat voor een interview, dan moet je soms je ellebogen gebruiken voor een plekje en zelf bereid zijn ook te incasseren.’’

Brainstormen en creatief zijn dit jaar

Hoewel er bij zowel start als finish wel een mixed zone is waar renners en verslaggevers elkaar kunnen treffen, zijn de mogelijkheden om renners direct te interviewen dit jaar wel beperkter. Wat betekent dat voor de verslaggeving van de Tour in de Stentor? “Natuurlijk worden de interviews minder spannend als de ploeg als een soort doorgeefluik gaat fungeren”, verwacht Hakkenberg. “Maar die interviews zijn ook maar een relatief klein deel van je activiteiten als verslaggever. Het wordt nu nog belangrijker dat je doorlopend blijft nadenken en brainstormen over nieuwe ontwikkelingen en invalshoeken.”

Persoonlijke verhalen van renners

Uiteraard focussen Hakkenberg en Zonneveld daarbij op de persoonlijke verhalen van de Nederlandse renners. Naast de sportieve prestaties zijn veel lezers ook geïnteresseerd in persoonlijke details. “Veel van zijn fans weten bijvoorbeeld dat Bauke Mollema ook tijdens de Tour boeken verslindt”, geeft Hakenberg als voorbeeld. “Tijdens een interview heb ik hem gevraagd welke boeken hij allemaal mee had genomen. Die boeken hebben we daarna allemaal laten bespreken door Ronald Giphart. Zo laat je een topsporter als Mollema weer van een heel andere kant zien, en biedt je de fans bijzondere, intieme details waardoor ze hun sportheld weer wat beter leren kennen.”

Renners schuiven graag aan

Ook Zonneveld gaat regelmatig op zoek naar de mens achter de renners. En diezelfde renners praten inmiddels ook graag even mee in zijn podcasts. “Onze audio podcasts duren officieel een uur”, illustreert Zonneveld. “Maar omdat we alles op het laatste moment opnemen loopt dat vaak behoorlijk uit. Als Tom Dumoulin net aan de lijn hangt om het verloop van de race te bespreken kap je dat gesprek natuurlijk niet af. De laatste podcasts duurden dan ook eerder een stuk langer. Uit alle cijfers en commentaren blijkt dat veel wielerfans dat zeer waarderen.”

Nieuw dit jaar: De mobiele studio

Volledig scherm Thijs Zonneveld Hidde van Warmerdam. © Koen Verheijden En uiteraard verzorgt Zonneveld ook deze tour weer uitgebreide videoverslagen met veel nieuws en analyse. “In verband met de corona crisis pakken we dat dit jaar wel iets anders aan”, vertelt hij. “We rijden met een mobiele studio van plexiglas door Frankrijk. Onze eigen Tour de France-bubbel, zeg maar. Daar hebben we de mogelijkheid renners, analisten en andere deskundigen live te interviewen, of via Zoom mee te laten meepraten. Geheel in de geest van In Het Wiel haken we in op de laatste ontwikkelingen, maar proberen ook nadrukkelijk uit te zoomen en vragen te stellen over mens achter de sport. Het wordt dus sowieso weer een must voor de echte wielerfan.” Kijk elke dag In het Wiel in het videokanaal in onze app en op de website.

Nederlands Geel?

Dat geldt volgens beide verslaggevers ook voor de Tour als geheel: de kans op Nederlands Geel is namelijk levensgroot aanwezig, verwachten ze. “Jumbo-Visma maakt wel een heel sterke indruk momenteel. Ik was bijvoorbeeld heel erg onder de indruk van Roglic in de Tour de l’Ain. Je ziet hoe hoe snel hij is aan de finish, ook in etappes waar hij niet wint zal hij er vaak kort bij zitten. Kruijswijk en Dumoulin hebben volop kans op Geel, en verder ben ik ook heel benieuwd wat Cees Bol gaat doen. Het zou mij niet verbazen als hij direct de eerste race vanuit Nice op zijn naam schrijft.” Ook Hakkenberg verwacht dat Jumbo-Visma de grote uitdager van Ineos wordt. “Steven Kruijswijk is al een keer derde geweest, Tom Dumoulin is al een keer tweede geweest en Primoz Roglic heeft vorig jaar de Vuelta gewonnen. Serieuze kans dus dat iemand van een Nederlandse ploeg de Tour gaat winnen, of zelfs dat een Nederlander in het Geel de Champs-Élysées oprijdt.”