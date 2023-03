Zes vragen over Premium: waarom vragen wij geld voor artikelen?

OVER ONSOp de website en app van de Stentor staan twee soorten verhalen: verhalen die gratis toegankelijk zijn en verhalen met een geel Premiumlabel. Als je geen abonnement hebt, zijn drie verhalen per maand gratis toegankelijk. Hoe werkt dat precies? Coördinator Digitaal Bas Tijhaar legt uit.

1. Allereerst: hoe zijn de artikelen te herkennen?

Onze Premium-artikelen zijn te herkennen aan een geel blokje in de rechterbovenhoek. Deze ‘Premium’ verhalen zijn betaalde artikelen. Per maand kun je drie van dit soort artikelen gratis lezen. Daarna wordt lezers gevraagd om een abonnement af te sluiten of hun abonneenummer te koppelen aan hun account.



De meeste Premium-verhalen vind je in het weekend. Op zaterdag en zondag brengt de Stentor veel verhalen uit de bijlagen (Z, ZO en Magazine) gebundeld in een dossier genaamd ‘Het beste van de Stentor’.

2. Waarom brengt de Stentor sommige verhalen Premium?

,,De verhalen die we op Premium zetten, zijn vaak alleen bij ons te lezen. Dat zijn exclusieve verhalen waarvoor bijvoorbeeld onderzoeksjournalistiek is gedaan en waar duiding wordt gegeven aan het nieuws. De artikelen waar we trots op zijn”, vertelt Bas Tijhaar.



Hij bewaakt als Coördinator Digitaal dat alle artikelen zo goed mogelijk op de site gepresenteerd worden en zorgt dat lezers ‘waar voor hun geld’ krijgen. Bovendien, zo zegt hij, betaal je óók voor een krant. ,,Voor deze achtergrondverhalen, reportages en interviews is serieus werk verricht. Dat kan online ook niet gratis blijven.”



Het snelle nieuws, dat ook op andere nieuwssites beschikbaar is, komt vaak niet achter de betaalmuur.

3. Wat zijn voorbeelden van échte premiumverhalen?

,,Neem bijvoorbeeld het exclusieve verhaal over Volkert van der Graaf, de moordenaar van Pim Fortuyn. Geen andere Nederlandse krant deed zo uitgebreid onderzoek naar zijn voornemen om te emigreren. ,,Dat is waar je als krant écht het verschil mee maakt”, aldus Tijhaar.



Ook ons dossier over Lelystad Airport telt veel exclusieve Premium-verhalen. Bovendien krijgen verhalen waarbij je als lezer wordt geholpen met praktische tips en achtergrondinformatie ook geregeld een Premium-label.

4. Ook columns staan vaak achter de betaalmuur. Waarom zou je als lezer willen betalen voor een mening?Dat vragen meer lezers zich af, weet Bas. ,,Columns zijn er ook om een mening te vormen en een discussie op gang te brengen. We hebben vaste columnisten op het gebied van politiek, show en sport. Veel van hen kennen een vaste groep loyale lezers. Denk aan Angela de Jong. Zij schrijft wat jij denkt. Iedere columnist schrijft speciaal voor jou en ook die vind je nergens anders.’’

5. Wat levert het voor de Stentor op?

De leescijfers van Premiumverhalen gaan steeds verder omhoog, ziet Bas. Ook het aantal Premium-abonnees stijgt. Het duurde even, maar hij ziet dat steeds meer lezers bereid zijn te betalen voor journalistiek. Vooral het imago verandert. ,,De eerste periode dacht men: ik ga toch niet voor nieuws betalen, ik ben toch niet gek? Nu denken mensen: ik wil dit verhaal graag lezen, maar dat kan nu niet. Dat is al een groot verschil. Vergelijk het met Netflix en Spotify, vroeger wilde men ook niet betalen voor muziek- of filmdiensten. Dat is nu wel anders.’’

Overigens kostte het ook op de redactie even tijd om de omslag te maken. ,,Eerst was het onduidelijk wat Premium was, nu weten verslaggevers maar al te goed wanneer ze hun verhalen het gele label mee moeten geven. Voorheen werden artikelen nadat ze geschreven waren beoordeeld, nu wordt er ook van tevoren nagedacht over welk verhaal we als Premium willen brengen.’’

6. Wat moet je doen als je gratis artikelen op zijn?

Je kunt wachten tot de volgende maand óf een abonnement afsluiten. Je kunt al onbeperkt online artikelen lezen voor 1,25 euro per week. Bas heeft nog een laatste tip: ,,Ontvang je de papieren krant? Dan heb je automatisch toegang tot Premium. Het enige dat je hoeft te doen is je abonneenummer te koppelen aan je profiel op destentor.nl/profiel.”

