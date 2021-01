1,3 miljoen voor aanpak vier Doetinchemse knelpunten

Het gaat specifiek om de aanpak van de Bilderdijkstraat, Wijnbergseweg en Doetinchemseweg en de Rekhemseweg en Lijsterbeslaan in Doetinchem. In Gaanderen wordt de Hoofdstraat aangepakt.



Met het geld kan een begin gemaakt worden met het veiliger maken van deze vier wegen, met als uiteindelijke doel dat er minder slachtoffers vallen. Omwonenden krijgen een stem in hoe de straten precies ingericht worden, zegt wethouder verkeer Rens Steintjes. ,,Verkeersveiligheid staat bij ons hoog op de agenda, maar het aanpassen van straten kost veel geld. Met deze subsidie hebben we meer mogelijkheden om de straten beter in te richten en tegemoet te komen aan wensen van bewoners.”



Overigens is de toegekende 1,3 miljoen nog niet genoeg om alle projecten te betalen, de gemeente moet er zelf ook nog geld bij doen. De gemeenteraad beslist later (vermoedelijk in 2021) over hoeveel geld er precies naar elk project gaat.