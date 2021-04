1,5 miljoen Berkellandse corona-steun: ‘Het is een tegemoetkoming’

check jouw gemeente CORONA­KAART | Druk op ziekenhui­zen nijpend, opmars coronavi­rus gaat verder

16:01 NIJMEGEN - Na één week met dalende cijfers, gaat de opmars van het coronavirus deze week gestaag verder. In de afgelopen week lagen alle verpleegafdelingen vol en op de ic's in ziekenhuizen in de regio wordt het ook nog altijd drukker. De gemeente Oude IJsselstreek is opnieuw een zorgenkindje.