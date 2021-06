1 juli dag van vaatchirurgie: samenwerking SKB en MST én opening vaatpoli Slingeland in Groenlo

WINTERSWIJK/GROENLO - Wie wat mankeert op het gebied van bloedvaten en doorbloeding, zit eerste rang in de Achterhoek. Op 1 juli opent de nieuwe Vaatpoli van Slingeland Ziekenhuis in Den Papendiek in Groenlo. Dezelfde dag krijgt in Winterswijk ook de samenwerking vorm tussen de vaatchirurgen van Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) en Medisch Spectrum Twente (MST).

In de samenwerking van SKB en het MST op het gebied van vaatchirurgie vullen twee MST-vaatchirurgen het chirurgisch team in het SKB aan. Voor patiënten betekent dat hoge kwaliteit vaatzorg dicht bij huis, aldus het Winterswijkse streekziekenhuis. Voor consulten, onderzoeken en behandelingen kunnen patiënten in het SKB terecht. Hier zien zij hun behandelend vaatchirurg. Alleen als een operatie nodig is, gebeurt dit in het MST.

SZ naar Den Papendiek

Voor de afdeling vaatchirurgie van het Slingeland Ziekenhuis (SZ) in Doetinchem is dit een argument vóór hun project in gezondheidscentrum Den Papendiek in Groenlo. Hier opent op 1 juli een vaatpoli. Dit om zo vaatpatiënten in de oost-Achterhoek die anders voor behandeling naar Enschede moeten, dichtbij zorg te leveren, aldus het Slingeland Ziekenhuis. SKB en SZ waren jarenlang gefuseerd als Santiz, maar besloten vorig jaar uit elkaar te gaan. De ‘ontvlechting’ van de gefuseerde ziekenhuizen was compleet op 1 januari 2021.

Nazorg in Winterswijk

Het SKB meldt dat vaatpatiënten na hun operatie de nazorg weer in het SKB krijgen. De vaatchirurgen die naar het SKB komen zijn Roland Beuk en Theo Menting. En zo nodig neemt bij afwezigheid een collega vaatchirurg waar. Vaatchirurg Roland Beuk heeft zich gespecialiseerd in wondbehandeling en in stoornissen in de darmdoorbloeding. Het MST is op dat laatste vlak een gespecialiseerd verwijscentrum. Vaatchirurg Theo Menting heeft zich gespecialiseerd in het verminderen van nierschade als gevolg van verminderde doorbloeding.

Wond- en voetenpoli

Het SKB heeft in Winterswijk speciale wond- en voetenpoli’s om patiënten met slecht genezende wonden goed te behandelen. De wondverpleegkundigen werken daarbij nauw samen met de vaatchirurgen voor een optimale behandeling. De afspraken en behandeling worden gecombineerd waardoor patiënten niet vaker hoeven te komen dan nodig is. Voor patiënten scheelt dat extra reizen.