1 tevreden patiënt stuurt bos bloemen naar alle 1400 medewerkers van Achterhoeks ziekenhuis

Normaal, Jovink, Boh Foi Toch: Peter heeft thuis alles van dialect­bands

15:05 WARNSVELD - Zijn achternaam is Bruil, maar die kent niemand. Gebruikt hij zelf ook nooit. Warnsvelder Peter Puntdroad (46) is vernoemd naar één van zijn muzikale helden, gitarist Ferdy Joly. Medeoprichter van Normaal, jarenlang actief bij Boh Foi Toch. Hij ging in zijn Normaaljaren door het leven als Frederik Puntdroad.