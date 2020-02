10.000 mensen in protest als in 1976 ziekenhuis van Groenlo moet sluiten

Column Eenzaam omdat ouders de hele dag op de smartphone kijken

14:18 Op de radio ging het over mobieltjes en gezinnen. Deze keer geen klagende vaders en moeders die niet wisten hoe ze hun pubers van de smartphone moesten losweken. In het programma kwamen kinderen aan het woord die zich eenzaam voelden en door hun ouders in de steek gelaten. Die waren er wel, maar zaten de hele dag op hun smartphone te kijken. Ze hadden geen tijd voor een spelletje of een gesprek.