10.000 prikken met AstraZeneca-vaccin uitgesteld in de Achterhoek: ‘Het is een gekkenhuis’

Het verzor­gings­huis uit, de sporthal in: dit doet corona met de stemloca­ties in Oost-Nederland

11:30 De coronacrisis zorgt voor een flinke verschuiving in de locaties van stembureaus in deze regio. Kiezers kunnen in fors minder scholen en woonzorgcentra hun stem uitbrengen. Als alternatieven zijn vooral buurthuizen, kerken en sportaccommodaties ingezet.