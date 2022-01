100 jaar korfbal in Borculo: ‘Op tijd ingezet op werven jeugdleden’

Echter niet getreurd, plan B lag al klaar, vertelt Herwin te Brinkhof van de jubileumcommissie. „Het is natuurlijk heel jammer dat we zaterdag geen groot feest kunnen vieren, maar daar hadden we wel rekening mee gehouden. We zijn gaan kijken wat we nog wel veilig konden organiseren, met inachtneming van de coronaregels.” En zo komt het dat op de jubileumzaterdag tussen 12.00 en 14.30 uur alle 120 leden van de club door het centrum van Borculo zwerven, op zoek naar foto’s en letters in etalages. „Iedereen heeft zich aangemeld voor de fotopuzzeltocht”, zegt Te Brinkhof verheugd.