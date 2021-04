100 jaar na de ‘storm der stormen’ in Borculo is er een plan om een heus Weermuseum te openen

Festival Mañana Mañana verhuist mogelijk naar Sallands landgoed De Haere: ‘Maar een Achterhoek­se locatie heeft onze voor­keur’

31 maart Festival Mañana Mañana wordt in augustus mogelijk gehouden op landgoed De Haere in Olst. De organisatie van het van origine Achterhoekse festival - het ‘alternatieve broertje’ van de Zwarte Cross - is op zoek naar een nieuwe locatie nu Kasteel Vorden is afgevallen als plek. ,,De Haere is geschikt voor ons festival. Maar een locatie in de Achterhoek geniet onze voorkeur.’’