101-jarige Pluimvee- en Konijnenvereniging Vorden ontvangt koninklijke erepenning

De PKV is één van de oudste verenigingen in Vorden en de enige pluimvee- en konijnenvereniging in Bronckhorst. Landelijk staat de PKV bekend om zijn veelheid en veelzijdigheid aan dieren die worden geshowd op regionale en nationale tentoonstellingen. Ook internationaal telt de vereniging mee. Er worden geregeld dieren aan buitenlandse liefhebbers verkocht.