110 hectare aan zonneparken in Berkelland, heel veel kan er niet meer bij

Het gaat nu snel met de zonneparken in Berkelland, nog wel. Het college hakte deze week de knoop door over vier projecten. Die komen aan de Ruilverkavelingsweg in Neede, de Boksveenweg in Eibergen, de Eimersweg in Eibergen en de Braakmansdijk in Haarlo. Bij elkaar opgeteld zijn ze goed voor bijna 58 hectare aan zonnepanelen.