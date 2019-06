112-storing: alle kazernes bemand, politie en ambulance rijdt extra rond

Bij acute medische hulp wordt mensen geadviseerd naar de dichtstbijzijnde huisarts of het ziekenhuis te gaan. Volgens een woordvoerder van Veiligheidsregio Gelderland Zuid, alleen bereikbaar via whatsapp, zijn het weliswaar ‘allemaal lapmiddelen’. ,,Maar we doen wat we kunnen.” Het is ook mogelijk om via facebook en twitter een alarmering te doen. Hoe dat precies moet, wordt nog bekend gemaakt.

Scenario ligt op de plank

Christiaan Velthausz van de brandweer in Doetinchem bevestigt dat er extra medewerkers naar de kazerne zijn geroepen. ,,Dit komt eigenlijk nooit voor, maar we hebben hier wel een scenario voor op de plank liggen.’’



De brandweer is per email bereikbaar en ze houden er ook rekening mee dat mensen naar de kazerne komen voor hulp. In dat geval rukken ze meteen uit en blijft er bezetting ook binnen zitten voor nieuwe meldingen.



Velthausz: ,,Heel erg vervelend als je een noodsituatie wil melden maar geen contact krijgt. De kans bestaat dat mensen dan richting politiebureau of brandweerkazerne rijden. Daarom zijn wij hier. Alle posten in de regio zijn in rap tempo bemand.’’