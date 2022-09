120 jaar kermis en 60 jaar optocht in Baak

BAAK - Het dorp Baak viert in 2022, na twee coronajaren, weer als vanouds kermis op 1, 2 en 3 oktober. Het belooft een bijzondere editie te worden, want het wordt de 120ste kermis waarbij voor de 60ste keer een optocht wordt gehouden.

Op zaterdagmiddag 1 oktober wordt er in de kermistent teruggeblikt op de historie van de Boakse karmes. Er wordt dan om 13.00 uur afgetrapt met met een lunch. Daarna zijn er allerlei spelletjes te doen en om 16.00 uur volgt de allereerste kermisborrel. ’s Avonds speelt The Rousers in de tent.

Op zondag begint de jubileumoptocht om 14.00 uur met praalwagens, loopgroepen en versierde fietsen. De prijsuitreiking van de optocht volgt vier uur later in de tent, die in tegenstelling tot andere jaren non-stop geopend blijft op zondag.

De maandag staat in het teken van vogelschieten, vogelknuppelen, schietspellen en muziek in de tent met Bandje voor de Sfeer en Immer Hansi. Bij de cafés Het Wapen van Baak en Herfkens is ook iedere kermisdag muziek. Bij Het Wapen gaan de echte feestgangers dinsdag 4 oktober nog even door met indoor vogelschieten.