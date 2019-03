120 knoeperds van Belgische karpers bevolken vanaf nu de Berkel

Barchemse­weg bij Lochem ‘ge­filmd’

6:00 Er komt een onderzoek naar de veiligheid van de Barchemseweg, de weg tussen Barchem en Lochem. Op het stuk ter hoogte van de Hessenweg in Lochem gebeuren regelmatig ongevallen. De gemeente Lochem, die over dat gedeelte van de weg wegbeheerder is, wil onderzoeken wat er precies aan de hand is.