120 knoeperts van Belgische karpers bevolken vanaf nu de Berkel

Keidagen bij uitstek een ‘terugkom­feest’ voor oud-Lochemers

12:01 Vanaf woensdags 29 mei tot en met zondag 2 juni staat het centrum van Lochem weer in het teken van de Keifeesten. Het inmiddels beproefde recept staat nog steeds garant voor een grote toeloop naar het Achterhoekse stadje. ‘Zolang het succesvol is op deze manier blijven we het zo doen’