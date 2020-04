15.000 hulpmiddelen ingezameld voor Achterhoekse zorginstellingen

DOETINCHEM - Ze heeft geen ervaring in de verpleging of de thuiszorg, Caroline Buse uit Doetinchem. Niets doen en afwachten tot de coronacrisis overwaait was geen optie voor de 53-jarige manager van de Doetinchemse Uitdaging. Dus begon ze met haar Aaltense collega Marianne te Linde een inzamelingsactie van mondkapjes, spatbrillen, vuurwerkbrillen, handalcohol en schorten.

,,We hebben 15.000 artikelen bij elkaar verzameld. Die zijn allemaal al afgeleverd bij ziekenhuizen en andere zorginstellingen. We hebben nu nog ongeveer 5000 spullen in depot in Doetinchem die naar Achterhoekse instellingen gaan die als laatste in de verdeling zitten. Die zijn we snel kwijt, want de nood is hoog”, heeft Buse gemerkt.



De Doetinchemse en Aaltense Uitdaging zijn ondernemersnetwerken, die goede doelen in contact brengen met het bedrijfsleven. Via allerlei kanalen legden Caroline Buse en Marianne te Linde contact met topmensen uit het bedrijfsleven. ,,Er is heel veel gereageerd. Bijvoorbeeld door bedrijven in de voedingsindustrie, de bouw en andere sectoren.”

Grote behoefte in de regio

Aankopen doen ze niet, handelaren die zich meldden zijn rechtstreeks in contact gebracht met de zorginstellingen die staan te springen om vooral mondkapjes. ,,We hebben niet genoeg deskundigheid in huis om zelf te testen. Dat moeten ze zelf doen. Wel weten we dat het vooral gaat om FFP2-maskers en chirurgische mondmaskers. Net als spatwaterdichte schorten. Daar is grote behoefte aan.”



Van de Doetinchemse wethouder Jorik Huizinga kreeg Buse een lijst met instellingen in de regio. Ook via Facebook is de vraag gesteld wie er behoefte had aan materialen om besmetting van patiënten en medewerkers te voorkomen. Buse: ,,Dat liep echt storm.”

Zorginstellingen onderling laten verdelen