15-jarige jongen terecht na urenlange vermissing in Winterswijk

Eerste recreatie­plas op de Veluwe al afgesloten vanwege drukte op zomerse dag

16:00 Het zomerse weer leidt tot drukte bij recreatiegebieden in Oost-Nederland. Bij de Zandenplas in Nunspeet loopt het zo vol, dat de toegangsweg is afgesloten. Toch wordt er in de regio geen extreme drukte verwacht, zoals afgelopen vrijdag toen meerdere strandjes werden afgesloten. ,,Bezoekers zullen meer verspreid komen.”