15 kandidaten die failliet Jansen Terborg over willen nemen

Vanaf maandag sportief actief in Berkelland­se kernen met SFB Winterspe­len

9 januari EIBERGEN - Om in Berkelland de jeugd te helpen tijdens de lockdown sportief in beweging te blijven, zet Sportfederatie Berkelland vanaf maandag ‘SFB Winterspelen’ op touw. Het gaat daarbij om buitenactiviteiten, waarbij de doelgroep van 8 tot 18 jaar is, verdeeld over aanbod voor 8 tot en met 12 en 12 tot 18 jaar.