150 Graafschapsupporters in Heemskerk voor afscheid culttrainer Kistemaker

Vanaf de parkeerplaats volgt een wandeling van ongeveer 1 kilometer naar Hotel Chateau Marquette. Daar wordt vanaf het middaguur afscheid genomen van de vorige week dinsdag overleden trainer, die vele clubs onder zijn hoede had maar nergens zo populair was als bij De Graafschap in Doetinchem.



Rond 15.30 is Kistemaker naar buiten gedragen, in bijzijn van zijn familie wordt hij in besloten kring gecremeerd. Op de oprijlaan van het hotel vormen de Doetinchemse supporters een erehaag voor hun trainer, tijdens zijn laatste gang.



Kistemaker was trainer van 1989 tot 1993 in de Achterhoekse stad en promoveerde in 1991 naar de eredivisie met De Graafschap.