150 iPad’s voor coronapatiënten die geen bezoek meer mogen

Dat de bijna veertig patiënten die met coronaklachten zijn opgenomen in de ziekenhuizen in Winterswijk en Doetinchem geen bezoek meer mogen om de kans op een coronabesmetting te minimaliseren, doet wat met ze. ,,Zeker omdat onduidelijk is hoelang ze hier nog liggen”, zegt Sjaak Hulshof, teammanager van de corona-afdeling in ziekenhuis SKB in Winterswijk.



Met de it-afdeling van de ziekenhuizen is daarom bedacht hoe deze patiënten toch contact kunnen houden met naasten en bekenden. Elke patiënt krijgt een iPad om mee te kunnen beeldbellen of chatten.



,,De eerste iPad’s worden donderdag (gisteren, RA) en vrijdag uitgedeeld aan de patiënten”, zegt it-manager Marcia Emmer. ,,We hebben er voor de langere termijn niet genoeg, dus hebben we Sensire gevraagd ons te helpen. Van hen krijgen we liefst 120 iPad’s in bruikleen!”