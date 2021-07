1500 kilo koper uit loods in Dinxperlo gestolen: ‘Ze veegden hun vingerafdrukken netjes af, maar vergaten de camera’s’

update Me­ga-mestvergis­ter Groenlo komt er voorlopig niet: geen vergunning

14:57 GROENLO - De mega-mestvergister op industrieterrein De Laarberg in Groenlo is voorlopig van de baan. Eén van de vergunningen die nodig is voor de bouw wordt niet verleend, laat de Omgevingsdienst Regio Arnhem weten.