16 huisartsen in de Achterhoek de dupe van wisseling zorgverzekeraar: ‘We hebben straks minder tijd voor u’

Overijssel­se politiek vraagt om spoedover­leg over ‘vriezer­bus­sen’ Keolis

De Overijsselse PvdA, VVD en SGP willen spoedoverleg met Gedeputeerde Staten over de aanhoudende problemen met de 246 elektrische bussen van Keolis. Genoeg is genoeg, na een jaar modderen gaat het niet meer om kinderziektes, maar lijkt er meer aan de hand. De politieke partijen willen onder andere ‘weten welke mogelijkheden we hebben om in te grijpen’.

13 januari