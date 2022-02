16-jarige Jamie springt 34 meter hoog tijdens storm en pakt Europees record

video Achter­hoeks superta­lent kitesurfen Jamie (14) geeft visite­kaart­je af bij Cold Hawaii Games

Kitesurfer Jamie Overbeek (14) uit Ulft is afgelopen week vierde geworden tijdens de Cold Hawaii Games in Denemarken. Het supertalent, dat zich voor het eerst mocht meten met de wereldtop, verraste daarmee zelfs zichzelf. ,,Iedereen stond te juichen. Ik had nooit verwacht dat ik zover zou komen.’’

18 september