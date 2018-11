Sterren Stralen draait om een goededoelenactie, waarbij in Haaksbergen, Neede en Eibergen kinderen in de knel een cadeautje krijgen om ook hen in de decembermaand een beetje een feestgevoel te bezorgen. Sociale diensten, kerken en huisartsen kunnen er kandidaatjes voor melden. Sterren Stralen is een aparte stichting. Het is een initiatief van de Rotaryclubs Haaksbergen en Neede.