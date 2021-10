17-jarige Willi ziet zijn ouders en zusje in Auschwitz naar de gaskamers gaan: ‘Ik kon niets doen, ik kon niet huilen’

„Wij als overlevenden moeten het verhaal vertellen. Als we dat niet doen, weet over vijftig jaar niemand dat er een Holocaust is geweest”, zei William Lowenberg er zelf over. In de jaren 90 van de vorige eeuw schreef hij zijn indrukwekkende levensverhaal op in het boek For my Family, hield tal van lezingen en gaf interviews voor het United States Holocaust Memorial Museum, die ook op film werden vastgelegd.