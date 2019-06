18-jarige racet door Winterswijk en moet rijbewijs inleveren

De man trok volgens wijkagent Wim Beernink met zijn opvallend rijgedrag de aandacht van agenten. Vervolgens werd hij op de Rondweg geklokt met 120 km/u, waar 50 maximaal mag. Op de Groenloseweg, een 80 km-weg, reed hij 140 en over de Meekertweg scheurde hij 100 km/u, waar 60 de maximumsnelheid is.

Bij een overschrijding van 50 kilometer per uur of meer wordt het rijbewijs automatisch ingevorderd. Dat is dan ook gebeurd. Tegen de jongeman is proces-verbaal opgemaakt. Waarom de jongeman precies met zulke hoge snelheden door Winterswijk reed, is niet bekend.